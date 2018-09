Meteo, sarà un settembre vivace

Dopo la tregua piogge e temporali Giovedì primi acquazzoni e temporali al Nord; venerdì la giornata più instabile con fenomeni soprattutto al Centro Nord, localmente di forte intensità. Weekend tra sole e ancora qualche acquazzone.

«L’alta pressione che ci ha regalato due giorni di tregua subirà un nuovo indebolimento per arrivo di venti più umidi atlantici». Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Giovedì primi acquazzoni e temporali tenderanno ad interessare il Nord a partire da Alpi e Prealpi, ma con estensione dei fenomeni verso fine giornata anche sulla Valpadana. Venerdì sarà la giornata più instabile, con acquazzoni e temporali sparsi al Centro Nord, localmente di forte intensità. Andrà meglio al Sud».

Il fine settimana si preannuncia quindi variabile: con ancora qualche acquazzone o temporale possibile su Alpi, specie orientali, estremo Nordest, Appennino e versanti adriatici (comunque alternato a belle schiarite). Altrove prevarrà il sole pur con qualche annuvolamento di passaggio.

Le temperature? «Saranno in calo venerdì al Centro Nord, poi in ripresa nel weekend eccetto che sui versanti adriatici dove invece saranno in ulteriore diminuzione complici i venti da Nord. Si perderanno fino a 3-6°C, con clima che comunque si manterrà sostanzialmente gradevole nelle fasi soleggiate» spiega il meteorologo.

La prossima settimana si preannuncia invece più stabile e calda con il ritorno di un anticiclone questa volta più robusto. E all’insegna di un mese vivace e molto variabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA