Meteo, settimana di tempo incerto

Si spera per il sole a Pasqua e Pasquetta Saranno giorni altamente instabili in tutta Italia e anche nel nord. Per pasqua e Pasquetta potrebbero esserci spiragli positivi.

Venerdì, sabato, domenica e lunedì, il lungo fine settimana di Pasqua sarà caratterizzato da tempo incerto e molto variabile. Essendo una previsione a lungo termine va presa ancora con le pinze ma da 3BMeteo fanno sapere che:

Venerdì: al nord prevarranno le nubi, c on forti acquazzoni previsti per tutta la giornata. Situazione opposta al sud dove prevarrà il sole con temperature che potrebbero raggiungere anche i 25 gradi centigradi.



Sabato: sarà la giornata peggiore con la perturbazione che al suo massimo si sposterà anche al centro, con nuvole e acquazzoni. Al sud, invece, sempre bello anche se potrebbe esserci un passaggio di qualche nube.



Domenica: buone notizie per noi, perchè la perturbazione lascerà spazio a ampie schiarite su tutto il nord Italia e anche nella nostra provincia. La perturbazione va esaurendosi con strascichi al sud e sulla Sicilia.

Lunedì: Pasquetta potrebbe essere serena su tutta l’Italia anche se al nord potrebbe in serata, tornare qualche nuvola a rovinare la giornata delle gite fuori porta.



Situazione in evoluzione dunque che potrebbe subire anche notevoli cambiamenti nelle prossime ore vista la variabilità delle condizioni meteorologiche su tutta Europa.

