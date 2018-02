Meteo, settimana molto fredda

Si alterneranno sole e neve (in pianura) Come anticipato il freddo sarà il denominatore comune di tutta la settimana che tuttavia alternerà giornate di sole a precipitazioni nevose anche in pianura.

Le temperature già scese abbondantemente domenica, avranno un ulteriore abbassamento da lunedì, in pianura si potranno toccare i -6 e i -7 gradi che toccheranno picchi oltre i meno 10 in montagna. Da lunedì fino a mercoledì tuttavia, il tempo migliorerà sensibilmente e il cielo sarà pressoché soleggiato. Da giovedì 1° marzo, invece, tornerà a a farsi viva una perturbazione che porterà di nuovo i fiocchi bianchi anche in pianura. le temperature rimarranno rigide anche se verso il fine settimana tenderanno a rialzarsi.

E intanto al neve continua a regalarci paesaggi incantati.

Gli animali ai -6 di Maslana sotto la nevicata. La neve, trascinata dal vento, è attecchita su tutte le piante

(Foto by Mirco Bonacorsi)

