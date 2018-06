Meteo, un anticipo d’estate sull’Italia

Ma occhio ai temporali improvvisi Anticipo d’estate sull’Italia nel week end. Le temperature massime sfioreranno i trenta gradi e in cielo ci sarà solo qualche nuvola. Ma attenzione ai temporali improvvisi che anche in provincia di Bergamo hanno causato molti danni nelle ultime settimane.

«Ci aspetta un fine settimana pienamente estivo sull’Italia grazie al temporaneo rinforzo dell’anticiclone afro-mediterraneo – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega –. Sole prevalente da Nord a Sud, specie domenica, mentre sabato avremo qualche nube di passaggio in particolare sulle Isole. Attenzione inoltre alla possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera in particolare su Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, Appennino ma isolatamente anche sul Nordest. Farà inoltre caldo, pur senza particolari eccessi, con massime sui 28-30°C, punte anche superiori al Sud e Sicilia».

«La prossima settimana partirà invece più scoppiettante, per una recidiva bassa pressione tra Spagna e Francia che indebolirà l’anticiclone – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com –. Già domenica sera tenderà a peggiorare sul Nordovest a partire dalle Alpi, mentre tra lunedì e martedì un po’ tutto il Nord sarà bersaglio di rovesci e temporali sparsi, localmente anche di una certa intensità. Il Centro risulterà invece ai margini dell’azione ciclonica con pochi fenomeni e più probabili sulla medio-alta Toscana. Il Sud dovrebbe invece rimanere protetto dall’anticiclone con tempo in prevalenza asciutto sebbene a tratti parzialmente nuvoloso».

«Dopo il caldo del weekend le temperature tenderanno a calare nella nuova settimana al Nord e in parte anche al Centro, sebbene non in modo particolarmente sensibile. Anzi le massime potranno ancora superare i 24-25°C laddove rimarranno condizioni soleggiate. Ancora caldo invece al Sud con punte di oltre 28-30°C. Resta ancora in fase di analisi e da confermare invece una possibile intensificazione del caldo invece dal 6-7 giugno per risalita di venti dal Nord Africa – concludono da 3bmeteo.com.

Ecco il dettaglio in provincia di Bergamo

Sabato 2 giugno - Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 3 giugno - Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

