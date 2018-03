Mezza Quaresima, annullata la sfilata

Meteo implacabile: prevista troppa pioggia Gli organizzatori sono stati costretti ad annullare la sfilata di Mezza Quaresima prevista per domenica 18 marzo.

Le previsioni meteo non hanno lasciato scampo: anche per domenica pomeriggio è prevista molta pioggia. Impossibile garantire il regolare svolgimento della sfilata con il diluvio, per questo motivo il Ducato ha annunciato l’annullamento e non è prevista un’altra data utile quindi quest’anno l’appuntamento tanto atteso non si terrà. Già in settimana molti gruppi avevano annunciato di non poter partecipare proprio a causa del meteo: la pioggia avrebbe danneggiato i carri costruiti in cartapesta e grazie a un lavoro durato mesi

