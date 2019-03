Mezza Quaresima, centro chiuso

Ecco limitazioni al traffico e variazioni Atb Il percorso programmato dal Ducato di piazza Pontida: nella mattinata di domenica 31 ammassamento dei carri nelle vie Bonomelli, Bono e Paglia; la sfilata avrà inizio alle 15 e partirà da viale Papa Giovanni, poi via Roma, piazza Matteotti, via XX Settembre e piazza Pontida, via Broseta; scioglimento del corteo, dopo aver percorso via Broseta, verso le vie Zendrini, Orelli, Orenzi e Carducci.

La sfilata di Mezza Quaresima in programma per domenica 31 marzo (domenica 7 aprile in caso di maltempo) comporterà diverse limitazioni alla viabilità cittadina. Questo il percorso programmato dal Ducato di piazza Pontida: in mattinata ammassamento dei carri nelle vie Bonomelli, Bono e Paglia; la sfilata avrà inizio alle 15 e partirà da viale Papa Giovanni, poi via Roma, piazza Matteotti, via XX Settembre e piazza Pontida, via Broseta; scioglimento del corteo, dopo aver percorso via Broseta, verso le vie Zendrini, Orelli, Orenzi e Carducci.Ecco orari e accessibilità delle vie interessate dal passaggio dei carri e delle zone limitrofe.

Dalle 00 alle ore 19,30 (e comunque fino al termine della manifestazione) divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e restringimento della carreggiata a vista nelle seguenti strade: piazzale Marconi (intera area), via Bono, via Bonomelli, viale Papa Giovanni XXIII, largo Porta Nuova, piazza Matteotti (intera area), via XX Settembre, via Paglia, da via Bonomelli a via Paleocapa.

Dalle ore 5 (e sino a cessate esigenze) divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli durante lo svolgimento della sfilata e comunque secondo le indicazioni impartite dalla polizia locale al servizio della manifestazione in piazza Matteotti, nell’area di sosta antistante gli uffici comunali. In deroga al divieto si consente l’accesso e la sosta dei residenti muniti di apposito pass.

Dalle ore 9 sino al termine della manifestazione divieto di circolazione esteso a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni durante il passaggio dei carri allegorici, sia in ingresso che in uscita dalla città.

Dalle ore 9 sino a cessato bisogno, e comunque a discrezione della polizia locale, in via Bonomelli divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli a eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli e dei fruitori del servizio della stazione Fs compatibilmente con lo svolgimento della sfilata, a discrezione degli agenti di polizia locale.

Dalle ore 10 alle ore 20 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie di veicoli, a eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione, in via Zendrini.

Dalle ore 14 alle ore 20 (comunque fino a cessate esigenze) divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, a eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione, nelle seguenti strade e piazze: via Bonomelli, piazzale Marconi,viale Papa Giovanni XXIII, largo Porta Nuova, piazza Matteotti, via XX Settembre, largo Rezzara, piazza Pontida, via Broseta (nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Pontida e l’intersezione con via Palma il Vecchio-Nullo), largo Cinque Vie, via San Bernardino (nel tratto compreso tra largo Cinque Vie e via Greppi).

DALLE ORE 12 E SINO A CESSATO BISOGNO:

VIA CAMOZZI, nel tratto compreso tra via Galliccioli e largo Porta Nuova, divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei carri allegorici e dei veicoli al servizio della manifestazione; direzione obbligatoria a sinistra in direzione di via Galliccioli per i veicoli provenienti da via Frizzoni;

VIA CRISPI: divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli a eccezione dei residenti, doppio senso di circolazione, strada a fondo chiuso all’intersezione con piazza Matteotti con ingresso-uscita dalla rotonda dei Mille;

VIA BORFURO, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piccinini e Piazza Matteotti, doppio senso di marcia per veicoli diretti al parcheggio; strada a fondo chiuso in corrispondenza di piazza Matteotti:

VIA GHISLANZONI: strada a fondo chiuso in corrispondenza di via Tiraboschi; senso unico alternato a vista con ingresso-uscita su via D’Alzano per i soli residenti;

VIA SIMONCINI, in corrispondenza dell’intersezione con via San Giorgio-via Autostrada, direzione obbligatoria a destra in direzione del piazzale della Malpensata, esteso a tutte le categorie di veicoli a eccezione dei carri allegorici, dei mezzi dell’organizzazione, dei residenti in via Bonomelli limitatamente al raggiungimento della residenza, e dei fruitori del servizio della Stazione FS compatibilmente con lo svolgimento della sfilata, a discrezione della polizia locale;

VIA SAN GIOVANNI BOSCO, nel tratto compreso tra l’intersezione con le vie Carnovali-Gavazzeni e via Simoncini, divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli, a eccezione dei carri allegorici;

VIA MAJ, all’intersezione con la via Foro Boario, direzione obbligatoria a sinistra in direzione di via Bono, esteso a tutte le categorie di veicoli a eccezione dei residenti, limitatamente al raggiungimento dell’abitazione, quando il transito sia possibile senza interferire con lo svolgimento delle sfilata;

VIA TARAMELLI, in corrispondenza dell’intersezione con via Maj, divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli eseguito mediante i posizionamento di barriere fisiche;

VIA PASCOLI, in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli, direzione obbligatoria a destra in direzione di via Camozzi;

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli, direzione obbligatoria a sinistra verso Camozzi;

VIA GALLICCIOLLI, in corrispondenza dell’intersezione con via Taramelli, direzione obbligatoria a sinistra verso via Camozzi;

VIALE ROMA, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Matteotti e l’intersezione con viale Vittorio Emanuele II-Tasca. divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli;

LUNGO L’INTERO PERCORSO divieto di circolazione esteso a tutte le categorie di veicoli eseguito mediante il posizionamento di barriere fisiche a delimitazione del percorso della sfilata;

ai veicoli dei servizi pubblici- taxi, in alternativa a piazzale Marconi e piazza Matteotti, sarà consentito stazionare su piazzale della Repubblica;

ai residenti all’interno del perimetro chiuso al traffico sarà consentito raggiungere le rispettive abitazioni previa assistenza del personale al controllo dei varchi, così come eventuali uscite in caso di necessità, compatibilmente con le esigenze di sicurezza derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni in corso e nel rispetto delle norme di comportamento del codice della strada.

Variazioni anche per i percorsi di alcune linee dell’Atb. Eccole nel dettaglio.

LINEA 1 – DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 (orario indicativo di inizio della manifestazione):

da Torre de’ Roveri e Grassobbio a Città Alta: percorso normale fino a via Rosa quindi via Piatti, via Borgo Palazzo, via Maj, viale Papa Giovanni, stazione Fs e percorso normale;

da aeroporto a Città Alta: percorso normale fino a via Per Orio quindi via Gasparini, via Rosa, via Piatti, via Borgo Palazzo, via Maj, viale Papa Giovanni, stazione Fs e percorso normale;

da Città Alta a stazione Fs, Torre de’ Roveri, Grassobbio e aeroporto: percorso normale;

corse per e da stazione Fs: percorso normale.

LINEA 1 – DALLE ORE 14 ALLE ORE 18 CIRCA (durata indicativa della manifestazione):

da Grassobbio-Torre de’ Roveri-aeroporto (via Per Orio, via Gasparini) a Città Alta: percorso normale fino a via Rosa quindi via Piatti, via Borgo Palazzo, via Maj, via Foro Boario, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Camozzi, via Frizzoni, via Muraine, via Verdi, via Petrarca;

da Città Alta a Grassobbio e Torre de’ Roveri: percorso normale fino a viale Vittorio Emanuele quindi via Petrarca, via Verdi, via Muraine, via Frizzoni, via Camozzi, via Stoppani, via Casalino, via Maj, via Foro Boario, via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Rosa e percorso normale;

servizio diretto aeroporto da viale Vittorio Emanuele a via Don Bosco: via Petrarca, via Verdi, via Muraine, via Frizzoni, via Camozzi, via Stoppani, via Casalino, via Maj, via Foro Boario, via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Gavazzeni, via Europa, Circonvallazione, via Don Bosco e percorso normale;

corse per e da stazione Fs effettueranno capolinea provvisorio alla Rotonda dei Mille e partiranno da viale Vittorio Emanuele-Inps per Colle Aperto.

LINEA C – DALLE ORE 14 ALLE ORE 18 CIRCA (durata indicativa della manifestazione):

da Cimitero a Porta Nuova e Ospedale (linea C2): percorso normale fino a via Suardi, quindi via Muraine, via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Palma il Vecchio, via Moroni e percorso normale;

da Ospedale a Porta Nuova e Cimitero (linea C2): percorso normale fino a via Moroni quindi via Palma il Vecchio, via Nullo, via Garibaldi, via Tasca, via Petrarca, via Verdi, viale Muraine via Suardi e percorso normale;

da Don Orione a Ospedale e ritorno (linea C1): regolare

LINEA 5 – DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 (orario indicativo di inizio della manifestazione):

da Campagnola a Dalmine e Osio Sopra: percorso normale fino a via Don Bosco quindi via Gavazzeni, via Piatti, via Borgo Palazzo, via Maj, via Foro Boario, viale Papa Giovanni XXIII e percorso normale;

da Alzano, Villa e Gavarno a Campagnola: percorso normale.

da Osio Sopra e Dalmine per Alzano, Villa e Gavarno: percorso normale.

LINEA 5 – DALLE ORE 14 ALLE ORE 18 CIRCA (durata indicativa della manifestazione):

da Osio Sopra e Dalmine per Alzano, Villa e Gavarno: percorso normale fino a via dei Caniana quindi largo Tironi, via San Bernardino, via Previtali, via Palma il Vecchio, via Nullo, via Garibaldi, via Petrarca, via Verdi, via Muraine, via Suardi e percorso normale;

da Campagnola a Dalmine e Osio Sopra: percorso normale fino a via Don Bosco quindi via Carnovali, via Autostrada, via San Giorgio, via Baschenis, via Previtali, dove effettueranno capolinea provvisorio. Dal capolinea provvisorio di via Previtali percorreranno: via Moroni, via Carducci, via dei Caniana e percorso normale;

da Alzano, Villa e Gavarno a Campagnola: percorso normale fino a via Suardi quindi via Frizzoni, via Camozzi, via Stoppani, via Casalino, via Maj, via Foro Boario, via Bono, via David, via Tommaseo, via Gavazzeni, via Don Bosco e percorso normale.

LINEA 6 – DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 (orario indicativo di inizio manifestazione):

da Azzano e Stezzano a San Colombano: percorso normale fino a via Carnovali quindi via Autostrada, via Baschenis, via San Bernardino, via Zambonate, via Tiraboschi e percorso normale;

da San Colombano ad Azzano e Stezzano: percorso normale

LINEA 6 – DALLE ORE 14 ALLE ORE 18 CIRCA (durata indicativa della manifestazione):

da Azzano e Stezzano a San Colombano: percorso normale fino a via San Bernardino angolo via Spino quindi via San Bernardino, largo Tironi, via Previtali, via Palma il Vecchio, via Nullo, via Garibaldi, via Tasca, via Petrarca, via Verdi, via Battisti e percorso normale;

da San Colombano ad Azzano e Stezzano: percorso normale fino a piazzale Oberdan quindi via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Palma il Vecchio, via Previtali, via Baschenis, via Simoncini, via Don Bosco e percorso normale.

LINEA 8 – DALLE ORE 12 (piazza Pontida non transitabile) ALLE ORE 14 (orario indicativo inizio manifestazione):

da Seriate a Ponte San Pietro e Mozzo: percorso normale fino a via Tiraboschi quindi via Zambonate, via Moroni, via Palma il Vecchio, via Broseta e percorso normale;

da Ponte San Pietro e Mozzo a Seriate: percorso normale fino a via Broseta incrocio Nullo- Palma il Vecchio quindi via Palma il Vecchio, via Previtali, via San Bernardino, via Zambonate, via Tiraboschi e percorso normale.

LINEA 8 – DALLE ORE 14 ALLE ORE 18 circa (durata indicativa della manifestazione):

da Seriate a Ponte San Pietro e Mozzo: percorso normale fino a via Mai, quindi via Foro Boario, via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Camozzi, via Frizzoni, via Muraine, via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Broseta e percorso normale;

da Ponte San Pietro e Mozzo a Seriate: percorso normale fino a via Broseta quindi via Nullo, via Garibaldi, via Petrarca, via Verdi, via Muraine, via Frizzoni, via Camozzi, via Stoppani, via Casalino, via Maj, via Foro Boario, via Bono e percorso normale.

LINEA 8 – DALLE ORE 18-18,30 ALLE ORE 23 CIRCA (solo piazza Pontida chiusa):

da Seriate a Ponte San Pietro e Mozzo: percorso normale fino a via Zambonate quindi: via Moroni, via Palma il Vecchio, via Broseta e percorso normale;

da Ponte San Pietro e Mozzo a Seriate: percorso normale fino a via Broseta incrocio via Nullo quindi via Palma il Vecchio, via Previtali, via SaN Bernardino, via Zambonate e percorso normale.

LINEA 9 – DALLE ORE 14 ALLE ORE 18 CIRCA (durata indicativa della manifestazione):

corse limitate stazione autolinee: effettueranno capolinea provvisorio in via Camozzi alla fermata Banca Intesa San Paolo quindi percorreranno: via Gallicciolli, via Taramelli, via Camozzi e percorso normale.

FERMATE – Sulle deviazioni di percorso vengono istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle esistenti per le altre linee aziendali, e le seguenti nuove fermate:

una fermata in via Foro Boario per le corse dirette a Grassobbio, Torre de’ Roveri, aeroporto e Seriate (la fermata esistente viene utilizzata per le corse dirette a: Città Alta, Campagnola, Ponte San Pietro e Mozzo);

una fermata in via Camozzi (Banca Intesa San Paolo); una fermata in via Stoppani dopo l’incrocio con via Camozzi; una fermata in via Previtali direzione via Palma il Vecchio; una coppia di fermate in via Palma il Vecchio in prossimità dell’incrocio con via Broseta, in corrispondenza di quelle previste per le autolinee extraurbane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA