Mezza Quaresima, la sfilata si farà

Domenica alle 15, anche col maltempo Il meteo non pare sarà clemente con il Ducato di Piazza Pontida, ma gli organizzatori hanno deciso: la sfilata ci sarà, anche in caso di pioggia.

Questa la decisione definitiva del Ducato: «La faremo comunque, seppure un po’ ridimensionata - annuncia il duca, Mario Morotti - consapevoli che la qualità non sarà delle migliori, e sperando solo che non diluvi». Scongiurata, dunque, una prima storica défaillance della parata, nel caso in cui dovesse piovere davvero in maniera incessante, si valuterà il da farsi nella giornata di domenica, e solo nella peggiore delle ipotesi il «rasgament de la ègia», sarà posticipato a oltranza, finché non smetterà di piovere.

Domenica pomeriggio l’appuntamento è quindi in città alle 15: qualche disdetta è già arrivata, ma la maggior parte dei partecipanti ci sarà, anche solo per non vanificare il lungo lavoro di preparazione di questi mesi. La sfilata si snoderà da piazzale Marconi a piazza Pontida.

