Migranti, industria 4.0, genoma

nel menu del 5° TedxBergamo Inizio della presentazione del TedxBergamo 2019 a Palazzo Frizzoni: tutti zitti, e parte un video, il teaser della manifestazione, un cartoon sognante, con figure che volano.

Basterebbe l’esordio per farsi un’idea di questa manifestazione che fa leva su un tipo di approccio alla cultura aggiornato, rivolto soprattutto alle nuove generazioni (ma piace molto anche agli «arrivati» sessantenni): primum videre, deinde philosophari - si potrebbe dire, l’aspetto visuale, come nella cultura più recente, quella di chi sta imparando a prendere contatto con il mondo via youtube, prende il sopravvento sulle lunghe e verbose liturgie dei convegni.

Le conferenze qui durano solo 15 minuti, sono degli antipasti, anche se molto concentrati e succosi, degli argomenti trattati e il resto è - come dice Cinzia Xodo, curatrice e licenziataria del format americano - un «continuo spargersi di scintille, di energia» dai relatori al pubblico. Missione: contagio.

Biglietti (24/47 euro) quasi esauriti (attesa l’ultima tranches) per il pomeriggio del 16 marzo al Teatro Sociale, che partirà sotto un logo in cui la «x» del quinto Ted orobico si trasforma elegantemente in una «w» che indica la parola chiave del titolo di quest’anno: «Let’s wonder», ovvero stupiamoci («quasi un’invocazione»). Idea guida del Tedx: pensa globalmente, agisci localmente.

Ecco qualche flash sul programma: 14 speaker e performer; presenta Luciano Canova, economista e divulgatore scientifico. Immigrazione: Tareke Brhane, mediatore culturale a Lampedusa per Save the Children e Msf. Di origine eritrea, sbarcato in Italia nel 2005, oggi si occupa di aiutare i richiedenti asilo. Biologia: Antonio Casini, ricercatore di Trento che ha messo a punto una tecnica di editing genomico, per «tagliare» un dna malato. Cambiamento climatico: Guglielmina Adele Diolaiuti, studiosa di ghiacciai e climatologia. Design: Joe Doucet (Usa), designer e inventore. Industria: Francesco Ferri, presidente di Lombardia Informatica, digital company della Regione. Inclusione sociale: Ilaria Galbusera, capitano della nazionale di pallavolo sorde. Capitale umano: Joachim Hensch (Germania), direttore del più grande stabilimento del gruppo Hugo Boss, a Smirne.

Intelligenza artificiale: Fabio Moioli, un direttore di Microsoft Italia. Benessere: Richard Romagnoli, esperto di «happy-genetica», ha guidato la maratona di risate più lunga del mondo: 24 ore e rotti. Performance: Daniele Sorisi, acrobata innovatore. Storia dell’arte: Sara Taglialagamba, esperta di Leonardo da Vinci. Fotografia: Ami Vitale (Usa) del «National Geographic», con una mostra in arrivo a Bergamo. Sport: Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea. Arte: Anna Zhilyaeva, franco-russa specializzata in pittura 3d. Il resto guardatelo sul sito del TedxBergamo, o forse meglio sui social, che già da giorni stanno scambiando informazioni. Perché una manifestazione come questa vive soprattutto on line.

Ancora da segnalare, la grande intesa con il Comune di Bergamo (l’assessore Giacomo Angeloni auspica una sezione futura del Tedx tutta dedicata alla Pubblica amministrazione, per suonare la sveglia alla burocrazia), e ingresso della Camera di commercio fra i «sostenitori». Annunciata anche, per il 15 giugno, una «Adventure» del Tedx al Point di Dalmine, con a tema le start-up bergamasche.

