«Mille e una lotta», corteo per le vie del centro a partire dalle 13

Si svolgerà oggi, sabato 11 giugno, nelle vie del centro cittadino il Bergamo Pride 2022, patrocinato da Comune e Provincia, oltre che da numerosi altri Comuni della Bergamasca e associazioni del territorio , che intende sensibilizzare sui temi del diritto allo studio e della carriera alias, delle famiglie arcobaleno, dell’identità trans, della cultura delle differenze, dell’ambiente e dell’antispecismo, con interventi delle associazioni per dare valore allo slogan scelto quest’anno («Mille e una lotta»), che ha lo scopo di unire le diverse lotte che accomunano il raggiungimento dei diritti civili e della cultura del rispetto e dell’inclusività.

Presenti anche la consigliera provinciale Romina Russo e l’assessore comunale Marzia Marchesi. Appuntamento alle 13 al piazzale della stazione per il concentramento, partenza verso le 14,30: potrebbero registrarsi rallentamenti alla viabilità. Conclusione in Piazza Vittorio Veneto. Finito il corteo ci si sposterà all’Edoné, per musica dal vivo e interventi. Attenzione particolare alle persone neurodivergenti e con disabilità.