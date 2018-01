Mirko Ronzoni sbarca in Città Alta

Lo chef apre un nuovo ristorante Mirko Ronzoni non si ferma mai. Lo chef bergamasco, vincitore della seconda edizione di Hell’s Kitchen e poi souchef della stessa trasmissione, aprirà un ristorante in Città Alta.

Ronzoni non si è certo fermato al trionfo televisivo, anzi proprio da lì ha iniziato a proporre con ancor più forza le sue idee culinarie. Nel 2015 è stato Executive Chef nel ristorante del Forte Village in Sardegna, poi ha dato vita al progetto Aesthetic Kitchen. Adesso è pronto al grande salto. Ancora mistero sul nome, non sulla location: San Vigilio. Nelle prossime settimane lo chef bergamasco svelerà cosa bolle in pentola nel suo futuro. Sarà un bistrot dove si mixeranno lo stile e la buona cucina. «Nelle prossime settimane ci saranno diverse sorprese che svelerò sulla mia pagina Facebook- spiega lo chef - e collaborazioni con amici coltivati in questi anni che condividono con me l’amore per il cibo».

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA