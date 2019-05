Miss Bergamo, sfilano 15 bellissime

Ecco chi sono le candidate al titolo - Foto Verso Miss Italia. Mercoledì 22 maggio verranno scelte e premiate sei ragazze, di cui le prime tre classificate avranno accesso alle finali Regionali della Lombardia con il titolo di Miss Bergamo, Miss Bellezza Rocchetta e Miss Tenuta Caminella.

Mercoledì 22 maggio al «Ai Colli di Bergamo Golf», in occasione dell’evento «Colpo di Vino» organizzato dall’Azienda Vitivinicola Caminella in collaborazione con Atalanta, si svolgerà la selezione di Miss Bergamo 2019. Bergamo vedrà eletta la sua miss, pronta ad affrontare la fase regionale portando ancora più in alto il nome della città.

Il gruppo delle concorrenti sarà composto da 15 ragazze bergamasche che sono state selezionate durante il casting di venerdì 17 maggio. Ecco i nomi delle 15 candidate al titolo di Miss Bergamo 2019: Melissa Arnoldi, 20 anni, di Dalmine; Valentina Bosatta, 22, di Bergamo; Giulia Cagnina, 22, di Brembate Sopra; Sara Conti, 18, di Albano Sant’Alessandro; Mariagrazia Donadoni, 18, di Caprino Bergamasco; Alessia Marino, 19, di Palazzago; Claudia Martinelli, 19, di Treviglio; Carolina Moscheni, 22, di Bergamo; Rebecca Pecis, 17, di Castelli Calepio; Melissa Rocca, 17, di Brembate Sopra; Giulia Rossi, 23, di Grumello del Monte; Sofia Sironi, 20, di Scanzorosciate; Gaia Trussardi, 21, di Clusone; Giorgia Ubbiali, 20, di Dalmine; Sara Vindigni, 24, di Gorlago.

Mercoledì 22 maggio, durante lo svolgimento dell’evento «Colpo di Vino», le miss arriveranno nel pomeriggio e si prepareranno per la selezione serale delle 19. Al termine della serata verranno premiate sei ragazze, di cui le prime tre classificate avranno accesso alle finali Regionali della Lombardia con il titolo di Miss Bergamo, Miss Bellezza Rocchetta e Miss Tenuta Caminella.

Alessandra Riva ora vuole pensare al futuro. Quest’anno vuole stupire ancora di più degli altri anni! Per ottenere ciò, oltre alla bellezza, le ragazze dovranno anche imparare a conquistare il pubblico e la giuria con la loro personalità, solo in questo modo riusciranno ad avere successo nel mondo dello spettacolo e della televisione.

