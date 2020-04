«Misure restrittive fino al 13 aprile»

Il ministro: scuole chiuse fino a Pasqua La conferma del ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa al Senato e del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

Il blocco antivirus su tutto il territorio nazionale non finirà venerdì 3 aprile. La decisione del governo è di «prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato nella mattinata di mercoledì 1 aprile.

«Attenzione ai facili ottimismi che possono vanificare i sacrifici fatti: non dobbiamo confondere i primi segnali positivi con un segnale di cessato allarme». È il monito del ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa al Senato. La «battaglia è ancora molto lunga - ha detto - e sbagliare i tempi o anticipare misure sarebbe vanificare tutto».

Le scuole fino al 13 aprile «saranno sicuramente chiuse»: a dirlo è la ministra Lucia Azzolina secondo quanto apprende l’Ansa. La ministra invita quindi il mondo della scuola a continuare a puntare sulla didattica a distanza. E’ in corso un lavoro al Ministero dell’Istruzione sugli Esami di Stato, la ministra ha invitato i dirigenti scolastici a non lasciarsi influenzare da quello che si sente e si legge in queste ore, anche sulle valutazioni degli alunni, «le notizie ufficiali arrivano dal Ministero. Alcune decisioni vanno prese in modo celere».

