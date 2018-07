Mix «letale» di gasolio e benzina

Almeno sei auto in panne al distributore Un errore nel rifornimento delle cisterne della stazione di servizio del centro commerciale Auchan di via Carducci a Bergamo ha creato problemi ad alcuni automobilisti che verranno risarciti.

Potrebbe riaprire oggi, dopo 11 giorni di chiusura, il distributore di benzina del centro commerciale Auchan di via Carducci a Bergamo. La stazione di servizio è chiusa infatti dal pomeriggio di venerdì 6 luglio, dopo che alcuni automobilisti erano rimasti in panne in seguito a un rifornimento alle pompe. Una miscela a base di benzina verde e diesel: è questo che i malcapitati clienti dell’area di servizio hanno introdotto nei serbatoi delle loro automobili, per via di un errore nel rifornimento delle cisterne del distributore, avvenuto con ogni probabilità il giorno precedente. Essendo una delle pompe più frequentate di Bergamo, è lecito pensare che siano molti gli automobilisti interessati, che in questi giorni hanno chiesto conto dei danni subiti dal motore della loro auto al centro commerciale. Dopo un paio di giorni, l’ azienda (che al momento non ritiene di dover intervenire) aveva ammesso di aver ricevuto solo 6 segnalazioni, ma è probabile che, con il passare dei giorni, i casi siano molti di più.

