Mobike, parcheggio d’alta quota

La bici «vola» sul tetto del cinema Volare oh, oh, lanciare oh oh, ma anche parcheggiare oh oh, perché ormai il parcheggio volante delle Mobike è diventata una specialità olimpica.

L’ultimo «lancio» è la foto postata e girata in rete ieri: una bicicletta a flusso libero sul tetto dell’ex cinema Alba Blob House, in via Biava, al confine tra Bergamo e Ponteranica, campeggia in bella mostra, solitaria sulla parte più alta dell’edificio, piantata come una bandiera sulla vetta di una scalata himalayana o una bandierina del gioco del Risiko.

