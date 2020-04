Moglie maltrattata al Villaggio degli Sposi

Arrestato tunisino che era in affidamento La polizia della Squadra Mobile ha arrestato un pregiudicato tunisino del 1986, che era in affidamento in prova, per maltrattamenti nei confronti della compagna.

Personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto il pregiudicato tunisino Awididi Anwer (classe 1986). Nella serata di sabato 18 aprile personale dell’Upgsp e della Squadra Mobile è intervenuto al «Villaggio degli Sposi» perché una donna aveva chiesto l’intervento della polizia.

Gli agenti hanno appurato che la donna era oggetto, da più tempo, di continue minacce e maltrattamenti reiterati da parte del marito, Awididi Anwer, che avvenivano anche alla presenza delle figlie della coppia, in tenera età. Per alcune minacce il tunisino aveva anche usato una spada e un pugnale, che l’uomo deteneva, e che per tale ragione sono stati sequestrati dal personale di polizia.

Il cittadino tunisino è stato pertanto denunciato per maltrattamenti in famiglia. La polizia ha tuttavia appurato che l’uomo era in regime di «affidamento in prova» da parte del Tribunale di Brescia, e dunque è stata interessata alla vicenda anche la menzionata autorità giudiziaria.

Lunedì 20 aprile è arrivato un decreto del magistrato di sorveglianza, che ha disposto la revoca del predetto beneficio nei confronti del tunisino e per tali ragioni personale della Squadra Mobile ha condotto Awididi Anwer alla casa circondariale di via Gleno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA