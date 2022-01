Olimpiadi, Moioli nuova portabandiera. Sofia Goggia: «Sono molto contenta che sia Michela» «Sono molto contenta che sia stata nominata Michela - le parole sincere di Goggia - Mi ricordo una sua frase sul desiderio di portare la bandiera che mi confidò nel 2018. Ci siamo parlate in queste ore, mi ha detto che la porterà con altrettanto orgoglio, Sono contenta sia lei a farlo, vista anche l’amicizia che ci lega».

Cambio in corsa che diventa una sorta di passaggio di testimone tra due olimpioniche bergamasche, unite da una vera amicizia, oltre che dalla «fame» di medaglie. Sarà Michela Moioli la portabandiera dell’Italia nella cerimonia d’apertura degli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, in programma dal 4 al 20 febbraio prossimi. Lo ha deciso il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo averne parlato con Sofia Goggia e col presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, in seguito al percorso di riabilitazione previsto per la campionessa olimpica di discesa libera dopo l’infortunio occorsole domenica scorsa a Cortina d’Ampezzo.

Successivamente Malagò ha informato del cambio di alfiere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 23 dicembre aveva consegnato nelle mani di Sofia Goggia il Tricolore. La scelta di Moioli, oro nello snowboard cross ai Giochi Invernali di Pyeongchang 2018, è stata apprezzata dal Capo dello Stato che ha invitato Malagò a far giungere per il suo tramite un messaggio augurale di pronta guarigione: «Tifo per lei», ha detto Mattarella e Malagò lo ha subito riferito a Goggia, che dalle parole del presidente della Repubblica ha tratto ulteriori motivazioni per cercare di recuperare in tempo per la gara della discesa libera del 15 febbraio.

«Sono molto contenta che sia stata nominata Michela - le parole sincere di Goggia - Mi ricordo una sua frase sul desiderio di portare la bandiera che mi confidò nel 2018. Ci siamo parlate in queste ore, mi ha detto che la porterà con altrettanto orgoglio.Sono contenta sia lei a farlo, vista anche l’amicizia che ci lega». «Sono dispiaciuta per quello che è successo a Sofia - il commento di un’emozionata Moioli -. È come se mi stesse passando questo testimone. Pensando anche a lei svolgerò questo ruolo con grandissimo onore, ringraziando anche il Coni per la fiducia. Sono felice, un po’ amareggiata per Sofia, perché mi dispiace per quello che è successo e non ci voleva, ma il ruolo che mi è stato assegnato mi riempie d’orgoglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA