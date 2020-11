Monopoly edizione Bergamo

È subito mania, gioco sold out Primo giorno di vendita per il gioco, nel pomeriggio di venerdì 20 novembre decine di persone in coda per acquistarlo.

Boom di richieste per l’edizione bergamasca del Monopoly, in vendita da oggi in 7 mila copie nei punti vendita Iper. Sui social sono apparse in particolare foto e un video (rilanciati anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli) della coda all’Iper di Seriate. Il gioco all’Iper di Seriate era disponibile dalle 17 e nel giro di un quarto d’ora è andato sold out. Un afflusso inatteso per il venerdì al supermercato, dove oggi è stata presente anche la polizia locale di Seriate per monitorare la situazione in accordo con il punto vendita. Disponibile dal tardo pomeriggio anche all’Iper di Orio, il gioco è andato a ruba anche qui. A richiamare i tanti acquirenti non solo il fatto che l’edizione è a tiratura limitata, ma anche la finalità benefica del progetto (parte del ricavato andrà al Fondo di mutuo soccorso del Comune di Bergamo). Altre copie del gioco saranno disponibili nei prossimi giorni e da Seriate il sindaco Cristian Vezzoli, pur condividendo la finalità benefica del progetto, fa un appello al senso di responsabilità dei cittadini per evitare «corse» all’acquisto e relativi assembramenti per beni che non sono di prima necessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA