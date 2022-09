Montagna: molti vorrebbero abitarci, ma servono risorse adeguate e nuove regole

Una nuova dimensione di vita

Dario Furlanetto, biologo, docente di materie scientifiche, esperto in tutela e gestione delle risorse naturali, direttore per 24 anni del Parco del Ticino e per otto anni del Parco dell’Adamello. Nato e cresciuto in Svizzera da papà friulano e mamma di Endine Gaiano, ora si è stabilito in Val Cavallina da dove si mette spesso in viaggio per frequentare, da visitatore o da studioso, l’intera regione alpina. Per Furlanetto sono molte le persone che vorrebbero lasciare le città per stabilirsi in montagna e trovare una nuova dimensione lavorativa e personale: «Ma per riuscirci bisogna avere il coraggio e l’audacia di rovesciare i tavoli su cui si è ragionato fino ad oggi, in modo da sognare e progettare un futuro nuovo; un istante dopo, mettersi al lavoro e dedicare a tali idee tutte le proprie energie».