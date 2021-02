Morte di Bara, avanti con il processo

Il comitato fa un nuovo presidio Manifestazione fuori dal Tribunale di Bergamo per il processo per Mamadou Lamine Thiam, detto Bara, il ventenne morto dopo essere caduto in un dirupo a Ubiale Clanezzo il 22 luglio 2017.

Nella mattinata del 10 marzo il comitato «Verità per Bara» ha organizzato un presidio a cui partecipano i familiari del ragazzo e i ragazzi del «Black Live matter»

La prima udienza del processo si era svolta lo scorso novembre. Di morte in conseguenza di altro reato e omissione di soccorso rispondono C. B, 56enne di Ubiale, e i fidanzati 26enni R. M. di Alzano e I. B. di Sedrina. Per l’accusa, C. B. avrebbe inseguito Bara «per dargli una lezione» dopo una rissa; i due fidanzati si sarebbero aggiunti mentre stavano cercando il ragazzo per altri motivi. Anche a novembre si era svolto un presidio organizzato dal comitato «Verità e giustizia per Bara», appoggiato anche da «Black lives matter». «Non vogliamo vendetta, solo verità e giustizia», aveva affermato Franco Scarpellini, chitarrista degli Arpioni, uno dei promotori del comitato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA