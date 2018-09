Moto contro auto in A4, code

Elisoccorso per il motociclista 38enne L’incidente è avvenuto intorno alle 18 nel tratto traTrezzo e Cavenago. Le code verso Milano arrivano fino a Capriate.

Un motociclista 38enne è stato portato con l’elisoccorso in ospedale dopo essere stato coinvolto in uno scontro con un’auto in autostrada A4 alle 18 di domenica 9 settembre. L’uomo è caduto a terra procurandosi diverse ferite. L’incidente è avvenuto nel tratto di autostrada compreso tra Trezzo e Cavenago e le code verso Milano si sono allungate progressivamente fino a Capriate.

