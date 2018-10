Moto rubata in Porta Nuova

«Non è il primo episodio» Era parcheggiata vicino al Propileo. La denuncia di un lettore: «Qualche mese fa fatto analogo a una coppia».

Mentre era in visita ai Mercatanti, venerdì tra le 20,30 e le 21,30, gli hanno rubato la moto Honda SH 125 parcheggiata in Porta Nuova tra il palazzo delle Assicurazioni Generali e il Propileo di destra (venendo dalla stazione). Un lettore ci racconta l’accaduto, rimarcando che non è il primo episodio: «L’occasione dei Mercatanti – spiega – ha fatto sì che il viavai di gente in quella zona fosse pressoché ininterrotto, considerando l’orario del furto; segnalo inoltre che tale zona è perfettamente illuminata, oltre a un traffico di auto piuttosto rilevante e costante.

Curiosamente qualche mese fa, in occasione di un Bergamo Balla, parcheggiai la moto sempre nella stessa zona e mi sentii raccontare da una coppia incontrata sul luogo il furto da loro subito con modalità simili a quanto accaduto a me venerdì sera, nel medesimo parcheggio. Andando oltre la scontata rabbia per l’accaduto e la particolare abilità dei ladri in questione, mi chiedo se non sia possibile un’introduzione di telecamere nella zona». Il lettore ha presentato denuncia ai carabinieri, la polizia locale spiega che in zona ci sono già delle telecamere i cui filmati restano registrati per 5 giorni ed è possibile chiederne la visione.

