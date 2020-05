Motociclista di 35 anni sbalzato dalla sella

Valbrembo, trasportato al Niguarda: grave Un uomo di 35 anni, di Ubiale Clanezzo, è stato trasportato in Elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. L’incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio.

Un giovane motociclista di 35 anni, di Ubiale Clanezzo, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 2 maggio a Valbrembo. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra la Tangenziale Sud e via Villino a Valbrembo intorno alle 15: il centauro arrivava da Paladina e all’altezza di via Villino ha perso il controllo della moto che è andata a finire contro un new jersey. L’uomo è stato sbalzato dal sellino e si è fermato su un terrapieno. Sul posto sono sopraggiunte l’auto medica, un’ambulanza oltre all’Elisoccorso e ai Carabinieri di Villa d’Almè presenti per i rilievi del caso. Il motociclista è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA