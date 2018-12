Motociclista finisce sotto un furgone

Ferito 19enne in via San Giorgio Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in un incidente all’incrocio tra via San Giorgio e via Autostrada, a Bergamo.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 fortunatamente senza gravi conseguenze per il motociclista coinvolto, che è finito sotto un furgone dopo una breve scivolata. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per prestare i primi soccorsi al giovane. L’incrocio tra via San Giorgio e via Autostrada è tra i più pericolosi in città a causa dell’intreccio di corsie e semafori. L’intervento dei soccorsi ha causato lunghe code in via San Giorgio.

