Motorizzazione e il personale che manca

Botta e risposta tra Pd e Lega Botta e risposta tra Pd e Lega sul personale vacante in Motorizzazione a Bergamo.

«Riguardo alla situazione della Motorizzazione di Bergamo i parlamentari della Lega continuano a sollecitare il rinforzo degli organici presentando la situazione in modo trasparente». Sono queste le dichiarazioni di Daniele Belotti, Alberto Ribolla, Rebecca Frassini, Cristian Invernizzi e Simona Pergreffi sulla questione della mancanza di personale alla Motorizzazione di Bergamo.

«Dopo il pressing dei parlamentari di maggioranza dei mesi scorsi sulla Direzione Generale della Motorizzazione, sede di via King è stata subito ampliata l’aula esami mettendo così fine alla migrazione obbligata a Lecco – precisano Belotti, Ribolla, Frassini, Invernizzi e Pergreffi -. Riguardo al personale, invece, a fine giugno, dopo un incontro nel quartier generale della Motorizzazione di una delegazione trasversale di deputati della Lega, del Movimento 5 stelle e di Forza Italia annunciavano il rinforzo dell’organico in modo permanente con sei ingegneri. Quando? Nei prossimi mesi. Sono passati tre mesi e mezzo, agosto compreso, un tempo minimo per formalizzare un bando di assunzione di personale specializzato e di alta professionalità».

«Nei prossimi giorni – concludono i parlamentari leghisti - torneremo comunque alla Direzione Generale per avere le garanzie sui due ingegneri provvisori che dovrebbero aiutare a smaltire l’arretrato».

La questione della mancanza di personale è stata sollevata dal Pd, con una dichiarazione dell’onorevole Elena Carnevali, dell’ufficio di presidenza del Gruppo Pd alla Camera. «Dopo le rassicurazioni della Lega ad agosto - tramite l’interrogazione dell’onorevole Ribolla e gli incontri dei parlamentari leghisti che garantivano a fine anno l’arrivo di rinforzi per il personale -, oggi in commissione Trasporti alla Camera è arrivata una vera e propria doccia fredda». E aggiunge: «La risposta - per bocca del sottosegretario del ministero dei Trasporti Michele Dell’Orco - alle due interrogazioni da me presentate a giugno e luglio per risolvere la questione degli organici della Motorizzazione Civile di Bergamo fornisce un quadro sconfortante: dobbiamo attendere fine mese per conoscere quando verranno indette le preselezioni. Poi dovremo attendere di nuovo per sapere il giorno delle successive due prove scritte e del colloquio orale dei selezionati. Insomma a quasi un anno di distanza dalla legge di bilancio, nella quale grazie al mio emendamento abbiamo messo le risorse che hanno portato all’apertura del bando di concorso a luglio per 148 ingegneri, di cui 6 assegnati a Bergamo e alle sezioni di Lecco, Como e Sondrio, ci troviamo ancora di fronte ad un nulla di fatto».

