Motorizzazione, esami della patente

Da settembre stop alle trasferte a Lecco Incontro di una delegazione di deputati col direttore generale a Roma

sulla situazione di via King a Bergamo: in arrivo subito due rinforzi, poi bando per nuove assunzioni.

Da settembre niente più trasferte a Lecco per sostenere gli esami teorici per la patente. E nei prossimi giorni qualche rischio in meno di trovare gli sportelli chiusi, perché sono in arrivo due rinforzi subito. Qualcuno in più è atteso nei prossimi mesi, con un bando (non si vedeva da 20 anni) per nuove assunzioni.

Sono alcune delle rassicurazioni date dal direttore generale della motorizzazione a Roma Sergio Dondolini alla delegazione trasversale di deputati orobici in audizione proprio per rappresentare la «drammatica situazione» della sede di via Martin Luther King.

