Mucca cade in un dirupo a Endine, salvata con una rete calata dall’elicottero Recupero complicato di una vacca che era caduta venerdì in località Camponeca.

È stato necessario l’intervento di un elicottero dei vigili del Fuoco proveniente da Torino per recuperare e salvare una vacca da latte che era caduta in un dirupo in località Camponeca a Endine Gaiano. L’operazione era cominciata venerdì, ma senza l’ausilio dell’elicottero non si era riusciti a salvare l’animale in difficoltà.

Sabato la mucca è stata sollevata con una rete calata dall’elicottero ed è stata riportata sana e salva nella sua stalla.

Guarda il video dell’intervento dei Vigili del fuoco e del veterinario.

