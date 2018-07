Multe per auto non assicurate, +192%

Le telecamere scovano le irregolarità I dati della polizia intercomunale di Brembate-Chignolo che hanno anche scoperto 381 auto in sei mesi senza revisione.

Tra il 2017 e i soli primi 6 mesi del 2018 il numero di veicoli controllati dalla polizia locale nel territorio dei due comuni - che comprende arterie di grande comunicazione, soprattutto Brembate, con la provinciale 184 e la vicinanza del casello autostradale dell’ A4 di Capriate - e risultati non provvisti della copertura assicurativa è cresciuto di qualcosa come il 192%, salendo da 26 a 76 auto. Se il trend proseguirà così fino a dicembre, l’incremento percentuale potrebbe essere davvero da record.

Ancora più impressionante il numero di vetture e mezzi pesanti che sono risultati non revisionati: ben 381, più di due al giorno. In tutto il 2017, dunque nel doppio dei mesi, erano stati 167: anche in questo caso si è registrato un incremento percentuale di tre cifre, pari al 128%, che punta a raddoppiare per fine anno. Dati impressionanti, che fotografano uno spaccato della circolazione viaria della Bergamasca.

