Muore per un arresto cardiaco in campo

Dopo 11 giorni nasce suo figlio Liam Alessio Allegri, stella del basket lombardo, si era accasciato a terra per un malore. L’annuncio degli amici e il sito per ricordare l’amico.

Si era accasciato in campo per un arresto cardiaco nel match con la bergamasca La Torre il 16 dicembre scorso. Così si è spento Alessio Allegri, 37 anni, giocatore di talento del Garbagnate, proprio mentre stava disputando una partita al Palasport Molinello di Trecate di Rho, tra l’Osl e la squadra di Torre Boldone. Una vita interrotta improvvisamente proprio mentre stava per coronare il sogno di diventare papà.

E a 11 giorni dalla tragedia ecco che è nato il piccolo Liam, il figlio di Alessio, quel bimbo che purtroppo non potrà conoscere suo papà ma che è già circondato da tanto affetto, in primis quell di mamma Claudia. Sono gli amici di Alessio infatti che ne danno notizia sulla pagina Facebook creata per tenere vivo il ricordo del giocatore di basket originario di Garbagnate.

«Questa notte (27 dicembre ndr), è nato il piccolo Liam - scrivono gli amici di Alessio in un post su Facebook –. Quel bambino che non potrà mai conoscere il suo papà. Purtroppo ce lo ricordiamo tutti... 11 giorni fa Alessio Allegri, giocatore lombardo di Garbagnate, è morto durante un match di C Silver, per arresto cardiaco. 37 anni, una vita a dominare tutte le categorie fino alla B, capocannoniere in ogni campionato, amato e rispettato in tutto il nord Italia e venerato dai suoi ragazzini che allenava con passione e che vedevano in “Koeman” Allegri il proprio mito da emulare».

Gli amici hanno anche creato un sito: https://www.koeman6persempreconliam.it dove «troverete delle splendide foto di una coppia che sognava di formare una famiglia». Un sito creato dagli amici di Alessio per tenere vivo il suo ricordo e per poter dare un aiuto concreto alla moglie Claudia e al piccolo Liam che, in questo momento, ne hanno tanto bisogno.

