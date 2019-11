Muore sul suo furgone nel Pavese

Cacciatore bergamasco colpito da infarto In auto aveva i suoi cani e la doppietta. Ma il cacciatore di 66 anni residente a Bergamo, è stato colpito da un infarto prima che si potesse dedicare al suo sport preferito.

In auto aveva i suoi cani e la doppietta. Ma G. B, cacciatore di 66 anni residente a Bergamo, è stato colpito da un infarto prima che si potesse dedicare al suo sport preferito. È accaduto a Cozzo Lomellina in provincia di Pavia nella mattinata di mercoledì 6 novembre. Lo riporta «La Provincia Pavese». Il personale del 118 l’ha rianimato per più di mezz’ora, ma non c’è stato niente da fare. Il cuore, purtroppo, non è più ripartito. La tragedia è avvenuta sulla ex statale 596 tra Cozzo e Castel D’Agogna, all’altezza dell’incrocio per Zeme. L’uomo era arrivato in Lomellina per una battuta di caccia.

