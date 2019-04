Muri, mattoni e frammenti dei murales

I tifosi portano a casa pezzi della Nord Nell’attesa che si decida il da farsi sui pezzi di gradinata, i tifosi atalantini si sono portati a casa pezzi dello stadio e della Nord. Al termine della partita di lunedì contro l’Udinese, i bagni sono stati letteralmente saccheggiati.

Un anticipo tutto fai-da-te della demolizione che comincerà la prossima settimana: muri, mattoni, frammenti dei murales e persino alle gradinate metalliche del parterre sono stati prelevati pezzi-ricordo. Qualcuno ha provato anche a staccare il cartello «curva Pisani» all’esterno. Difficile del resto pensare che lo stadio sarebbe uscito indenne nella sua ultima storica ed emozionante partita.

Si annunciano invece tempi più lunghi per un’eventuale messa in vendita a scopi benefici dei pezzi di curva: prima verranno valutate le condizioni dei gradoni e la consistenza dei materiali, a cominciare dalla composizione. Nell’attesa del da farsi le macerie verranno stoccate in un deposito.

