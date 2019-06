Narcotraffico, sgominata banda dai Ros

Una pedina presa a Ciserano - Video Droga dal Sudamerica, sgominata dai Ros un’organizzazione di narcotrafficanti. Sequestrati centinaia di chili di droga: arrestati due latitanti in Colombia.

I carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, hanno smantellato un’organizzazione impegnata nel narcotraffico e legata alle cosche reggine della ’Ndrangheta. L’operazione è stata condotta con la collaborazione della polizia colombiana, olandese e della gendarmeria francese, e ha permesso il sequestro di centinaia di chili di stupefacenti e l’arresto di due latitanti italiani che avevano trovato rifugio in Colombia. L’indagine ha consentito di portare alla luce l’attività del gruppo criminale: la droga veniva importata dalla Colombia e dall’Ecuador attraverso gli scali portuali di Anversa (Belgio), Rotterdam (Olanda) e Gioia Tauro (Reggio Calabria) nonchè tramite trasporti su gomma, per poi essere destinata alla vendita nel nord Europa, in Canada e in Italia (Lombardia e Veneto).

Sono 30 i destinatari a vario titolo dei provvedimenti cautelari emessi dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Dda. L’accusa riguarda l’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le misure restrittive sono state eseguite nelle province di Reggio Calabria, Milano, Bergamo, Bologna e Padova; due misure cautelari sono state eseguite invece in Olanda e altre due in Colombia e Francia. In Bergamasca è stata presa una pedina del narcotraffico che viveva nella Bassa, a Ciserano. Le indagini compiute in costante collaborazione con la Polizia Antinarcotici colombiana, la Dea americana, la Polizia olandese, la Gendarmeria francese e la Dcsa, hanno confermato ancora una volta il particolare attivismo delle ’ndrine reggine nel narcotraffico internazionale, anche in ragione della presenza di propri referenti in Sudamerica. Affiliati impegnati a mantenere contatti diretti con i rappresentanti delle organizzazioni fornitrici.

Nel caso di questa operazione denominata Edera, la droga era destinata alla vendita principalmente in Lombardia, dove operano articolazioni di ’Ndrangheta in collegamento strutturale con i mandamenti reggini, nonchè in Veneto grazie a rapporti stabiliti con gli ambienti malavitosi locali. A gestire i traffici quattro gruppi criminali.

