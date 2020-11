Nato il figlio di Alessandro Ruggeri

Benvenuto Ivan, il nome del nonno È nato il primogenito dell’ex presidente dell’Atalanta bergamasca calcio, Alessandro Ruggeri.

Fiocco azzurro per l’ex presidente dell’Atalanta: è nato nella giornata di giovedì 26 novembre Ivan Ruggeri, figlio primogenito di Alessandro Ruggeri, 33 anni, e di Gae Lodovica Brozzoni, 28 anni.

Per il primogenito Alessandro ha scelto il nome del padre, presidente del club bergamasco dal 1994 al 2008. In quell’anno il presidente nerazzurro fu colpito da un’emorragia cerebrale: iniziò per lui una battaglia lunga 5 anni. Morì nel 2013 a Monterosso, nella sua casa a Bergamo.

