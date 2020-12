Negli slip 200 grammi di cocaina

In auto un manganello e 1.600 euro In auto con 200 grammi di cocaina nascosta negli slip. Due arresti dei Carabinieri di Alzano Lombardo.

Nella serata del 30 dicembre i militari della Compagnia dei Carabinieri di Bergamo hanno arrestato due giovani, un 25enne ed un 36enne, entrambi con precedenti a loro carico, sorpresi in possesso di cocaina, hashish, circa 1.600 euro in contanti e un manganello in ferro.

Ad intervenire sono stati i Carabinieri della Stazione di Alzano che hanno fermato i due uomini, il primo di origine marocchina e l’altro di origine senegalese, mentre viaggiavano a bordo di un’utilitaria. Insospettiti sin da subito da un evidente stato di agitazione, i militari, considerati i loro precedenti, hanno effettuato una perquisizione della macchina e dei due uomini.

È così che sono stati trovati, avvolti in un involucro di cellophane nascosto all’interno degli slip di uno dei due, 200 grammi di cocaina. Inoltre, nascosto allo stesso modo, i militari hanno rinvenuto anche un manganello apribile di circa 50 cm, mentre il secondo uomo aveva con sè circa 1.600 euro in contanti. La perquisizione si è conclusa poi a casa di uno dei due uomini fermati dove sono stati trovati altri 25 grammi di hashish.

I due sono stati dunque condotti in caserma per successivi accertamenti e dichiarati poi in stato di arresto in attesa del processo per direttissima al termine del quale il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA