Nel parco intrecci e partecipazione

Malpensata in rete, tutte le iniziative Un progetto pensato e costruito per la rigenerazione e la riqualificazione del Parco della Malpensata insieme alle molte associazioni e alle persone del quartiere.

«Prospettive Partecipazione e Intrecci per un altro punto di vista sul quartiere». Questo è il sottotitolo del progetto promosso da Comune di Bergamo, ideato da Rete Sociale Malpensata e realizzato da Cooperativa Ruah. Un luogo, il parco, che è “contenitore” di interazione e aggregazione, di confronto tra persone, sperimentazione di nuove modalità sociali capaci di dare vita a nuovi legami positivi.

Già dallo scorso anno, attraverso un ricco programma di attività culturali e formative, ludico-sportive e ancora laboratori didattici per adulti e bambini/e, Malpensata.net ha realizzato un sistema di connessioni e relazioni capace di dare spazio ai volti e alle storie, alla fisicità di chi vive gli spazi verdi e i luoghi urbani.

Nel parco sono presenti lo Spazio Gate che ospita tutti gli incontri e gli eventi proposti nel programma. Ci sono inoltre le aree attrezzate: quella per i piccoli, che nelle stagioni più calde diventerà ulteriore spazio per creare e giocare insieme e poi il campetto e il parkour playground nella quale si allenano molti ragazzi e ragazze.

Da Dicembre sono tanti gli incontri dedicati alle famiglie e ai più piccoli:

Domenica 8 Dicembre alle 15:30

Tradizioni del natale costruisci la tua decorazione a cura di Ass. Arlecchino Bergamasco

Il Gioppino e la Margì, Arlecchino, il brigante buono “Pacì Paciana” e il suonatore di organetto a manovella, sono i protagonisti dello spettacolo di Natale. Un pomeriggio di storie e tradizioni da tutto il mondo! Durante il laboratorio I più piccoli costruiranno con le famiglie, le loro amiche e i loro amici tanti addobbi natalizi. Seguirà la merenda!

Venerdì 20 Dicembre alle 17:00

Spettacolo di magia con Mago Linus

Tra racconto e magia il coinvolgente spettacolo in chiave umoristica del Mago Linus. Tanti trucchi e giochi di prestigio che faranno divertire grandi e piccini

Venerdì 6 Dicembre – 10/17/24/31 Gennaio alle 16:00

SUONA LA TUA STORIA a cura di Fondazione Angelo Custode

Scrivi, leggi, racconta e suona la tua storia… saranno proprio i bambini e le bambine le protagoniste. Insieme, in un laboratorio musicale, costruiremo dei fantastici strumenti musicali che potrai portare a casa con te!

Mercoledì 15 Gennaio alle 15:00

Gioca con la scienza a cura dell’Associazione Genitori dell’istituto scolastico Cesare Pesenti. Attraverso la realizzazione di semplici circuiti scoprirete che cosa è l’elettricità, come si genera e quali scienziati e scienziate hanno permesso lo sviluppo tecnologico che ha reso sempre più “facile” il nostro vivere quotidiano. Alle 16.30 una fanta merenda per tutti!

Ogni Lunedì dal 13 GENNAIO fino al 30 Marzo

Laboratorio a piccoli passi a cura di Cooperativa Percorsi per Crescere e Coop. Ruah

Se Tocco comprendo, Raccontami una storia, Parole in circolo … Queste alcune delle attività di gioco e laboratori dedicati alla prima infanzia e alle famiglie. Letture, filastrocche, giochi; un momento pomeridiano nel parco per fare amicizie e imparare tante cose nuove.

Durante tutto l’anno all’interno del parco si svolgeranno alcune importanti attività che permettono incontro e integrazione tra culture diverse:

Terzo tempo a cura di Gate e Servizio Tutela Minori e Famiglie

‘Terzo tempo’ è lo spazio gratuito dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole elementari e medie. Attività sportive, ludico-ricreative e laboratori espressivi nei quali ragazzi e ragazze possono mettersi alla prova, divertirsi e confrontarsi. Un luogo di socialità, sperimentazione e divertimento!

Lingua italiana happy hour a cura di Cooperativa Ruah

Continuano i corsi intensivi di lingua presso la scuola di italiano della Cooperativa Ruah.

In collaborazione con spazio Gate, ci saranno due attività nel parco:

una colazione e un aperitivo finalizzati, attraverso attività didattiche, a migliorare e approfondire l’italiano in un contesto informale ampliando la conoscenza del quartiere e di chi lo abita.

I corsi si tengono presso cooperativa Ruah da Lunedì a Venerdì 8.30 - 10.30 / 10.45 - 12.45

Mediazione culturale a cura di Cooperativa Ruah

Mediatori e mediatrici Interculturali sono presenti nel Parco e nel quartiere Malpensata.

Offrono informazioni sui servizi utili, informano su regolamenti e divieti, promuovono modalità positive di vivere insieme. Sensibilizzano alla partecipazione attiva e interagiscono con le persone e le famiglie italiane e straniere, sviluppando alleanze, tessendo legami sociali e relazioni di fiducia. Collaborano inoltre con gli altri professionisti che gestiscono iniziative e attività nel parco.

Il progetto Malpensata.net è realizzato in collaborazione con Associazione Genitori Cesare Pesenti, Associazione Opera Bonomelli, Associazione Arlecchino Bergamasco, Fondazione Angelo Custode, Spazio Giovanile Gate, Cooperativa GenerazioneFa, Arci Uisp Malpensata, ASD Virescit, Nido Comunale, Cooperativa Percorsi per Crescere.

