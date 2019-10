«Nella corsa verso il bus mi è caduto»

L’appello: aiutatemi a trovare il portafogli L’appello di una 30enne bergamasca che domenica sera ha perso il portafogli in centro: all’interno solo i documenti.

«Mi chiamo Silvia e domenica sera, 6 ottobre, verso le 20 mi trovavo vicino alla stazione dei treni di Bergamo: ho fatto una corsa per raggiungere Porta Nuova dato che dovevo prendere il pullman ed ero in ritardo. Arrivata alla fermata, mi sono accorta che non avevo più con me il portafogli. È nero, marca Eastpak. Se qualcuno per caso lo avesse ritrovato, chiedo se mi può restituire i documenti. C’erano solo quelli...». Questo è l’annuncio di una 30enne di Bergamo, che scrive a «L’Eco» tramite Fb. Se qualcuno avesse informazioni la può contattare al 389/1888305.

«Non ho fatto denuncia per ora. Credo che il portafogli mi sia caduto nella corsa e ringrazio anticipatamente se qualcuno può aiutarmi. Mi dovrebbe essere caduto dalla tasca mentre stavo andando in Porta Nuova». Probabilmente il portafogli, di colore nero, è caduto lungo viale Papa Giovanni, nel tragitto da piazzale Marconi a largo Porta Nuova, sul marciapiede che costeggia, per dare ulteriori dettagli, il Centro Congressi e il nostro giornale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA