Nello zaino pinza, tronchese e cacciavite

Beccato tra i palazzi della Celadina Un pregiudicato trentasettenne di Seriate incappato in un controllo della polizia, che lo ha denunciato a piede libero per il possesso di oggetti atti allo scasso.

Nella nottata tra sabato 20 e domenica 21 luglio, un equipaggio delle Volanti della polizia in servizio prevenzione dei reati, in particolare contro il patrimonio, ha proceduto a Bergamo, in via Celadina. a controllo di un pregiudicato trentasettenne di Seriate. Lo stesso, che si aggirava a piedi nei pressi degli edifici della zona, è stato trovato in possesso di oggetti atti allo scasso nascosti in uno zainetto: tra le altre cose nello zaino c’erano un cacciavite, una pinza, un tronchese e un piccolo martello, materiale per il cui possesso l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni. É stato denunciato a piede libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA