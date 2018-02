Neve, altrove scuole chiuse

A Bergamo (per ora) tutto ok Scuole chiuse in molti Comuni italiani a causa della neve e dell’ondata di freddo che ha investito l’Italia. Nessun problema in provincia di Bergamo: lunedì 26 febbraio le scuole bergamasche saranno aperte.

La neve non fa chiudere le scuole bergamasche. Dopo i fiocchi caduti nel pomeriggio di domenica molti studenti si sono chiesti se lunedì le scuole fossero regolarmente aperte. Confermiamo: nessun problema in provincia di Bergamo, almeno per ora. Salvo nevicata straordinaria nelle prossime ore, cioè dalla tarda serata di domenica e nella notte (evento comunque da escludere viste le previsioni meteo) nessun istituto di nessun Comune bergamasco sarà chiuso. Lezioni regolari anche nelle valli, dove la neve è scesa con più intensità. Se avete segnalazioni scriveteci a redazioneweb@ecodibergamo.it.

Nel resto d’Italia invece molti sindaci hanno deciso di stoppare le lezioni: a Roma, ad esempio, lunedì le scuole saranno chiuse proprio a causa dell’allerta neve. «È stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio», si legge in una nota del Campidoglio. Lo stesso vale per alcuni Comuni marchigiani, campani, sardi e abruzzesi. Per l’arrivo della massa gelida il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha spiegato che sono state «attivate» tutte le strutture operative ed ha chiesto «la massima attenzione» per le popolazioni colpite dal sisma, in particolare «sulle aree delle casette e dei container per limitare gli eventuali disagi alla popolazione assistita».

