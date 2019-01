Neve, sarà la volta buona?

Codice giallo della Protezione civile Codice giallo della Protezione civile Lombardia per rischio neve anche a quote basse. I fiocchi sono previsti nella giornata di domenica anche in provincia di Bergamo.

Sarà la volta buona? La neve è stata annunciata più volte nelle ultime settimane, ma il meteo ha sempre fatto il pazzerello: cambi repentini, vento caldo, temperature sopra la media. E così questo inverno si è dovuto accontentare, almeno finora, di solo qualche spruzzata sulle Orobie. A quote basse nemmeno un fiocco (per la gioia degli automobilisti). Domenica però le neve potrebbe arrivare anche in città. Parola (e comunicato ufficiale) della Protezione civile lombarda che ha emanato un codice giallo.

«Domani, domenica 27/01, dal primo mattino deboli o molto deboli precipitazioni a partire dai settori occidentali, in estensione sparsa verso est in giornata anche ai restanti settori. Maggiormente interessati i settori alpini, prealpini e settori di alta pianura, dove nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad essere diffuse. In serata poi in attenuazione e in esaurimento a partire dai settori nordoccidentali. Limite neve inizialmente attorno a 600 metri, quindi in abbassamento nel corso del pomeriggio-sera, con possibile neve/nevischio/pioggia mista a neve fino a quote di pianura. Su fascia alpina, prealpina e Appennino accumuli di neve tra i 600 e i 1200 metri mediamente compresi tra 3-10 cm, dove i valori più elevati fanno riferimento ai settori Retici di confine, in particolare Alta Val Chiavenna. Sui settori pedemontani e parte di alte pianure, sotto i 600 metri accumuli al più attorno a 1-2 cm. Sui restanti settori di Pianura e sulla fascia collinare dell’Oltrepò Pavese accumuli al suolo mediamente inferiori a 1 cm. Nella notte tra domenica e lunedì 28/01 residue precipitazioni sui settori Retici di confine e su parte dei settori orientali della regione, in particolare fino al mattino possibili ancora su basso mantovano, con limite neve fino al suolo. Altrove assenti o occasionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA