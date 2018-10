Nidi gratis, boom di richieste

La Regione stanzia altri 3 milioni Più soldi per i nidi gratis: è quanto prevedono una delibera approvata dalla giunta regionale della Lombardia.

Nello specifico, la Regione ha integrato con 3 milioni di euro aggiuntivo - rispetto ai 32 milioni già stanziati - la misura che prevede l’azzeramento della retta dei nidi pubblici o convenzionati alle famiglie lombarde con indicatore Isee fino a 20 mila euro. «I fondi in più serviranno a far fronte a tutte le domande di pervenute, che per l’anno scolastico 2017/2018 sono state 14.354» ha spiegato l’assessore regionale per la Famiglia Silvia Piani, precisando che i Comuni aderenti all’iniziativa sono 443 per un totale di 930 strutture.

