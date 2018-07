Noemi, dopo le nozze subito in concerto

Il Luna tour sbarca venerdì a Oriocenter Noemi fresca di nozze con lo storico bassista Gabriele, fa tappa a Bergamo per il suo Luna Tour.

Un post su Instagram in aeroporto con il trolley pronta a partire per riprendere le tappe del Luna Tour: così la cantante Noemi si prepara al tour italiano che toccherà anche Bergamo. Venerdì 27 luglio si esibirà infatti al centro commerciale Oriocenter dove in questi giorni è possibile comperare anche i biglietti del concerto.

Un tour subito dopo le nozze dello scorso weekend con Gabriele, suo storico bassista e amore da dieci anni. I due si sono sposati nella Basilica di San Lorenzo in Lucina e poi la festa sul Lungotevere a Roma.

