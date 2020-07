Non ce l’ha fatta il bimbo di due anni

soccorso in piscina nel piacentino Era stato ricoverato in condizioni critiche con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Non ce l’ha fatta il bambino di due anni che martedì 30 giugno era stato soccorso da una piscina da giardino in un’abitazione in provincia di Piacenza.

Il piccolo è morto nel pomeriggio di giovedì 2 luglio all’ospedale di Bergamo dove era stato trasportato d’urgenza, in fin di vita, con l’eliambulanza. Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

