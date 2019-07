Non ce l’ha fatta la 67enne investita a Lenna

È deceduta dopo il trasporto in ospedale Vittorina Bonore era in villeggiatura in Val Brembana e abitava nel quartiere Boccaleone di Bergamo.

Era ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo il trasporto d’urgenza avvenuto nella giornata di venerdì 19 luglio da Lenna, dove un’auto l’aveva investita mentre camminava sul ciglio della strada. Purtroppo le sue condizioni già critiche, sono precipitate in poche ore. La donna, Vittorina Bonore, di 67 anni residente nel quartiere di Boccaleone a Bergamo è deceduta in serata.

L’incidente si è verificato ieri verso le 9,15 lungo la strada provinciale 1 che si snoda dalla ex 470 e passa dal centro abitato di Lenna, all’altezza del cosiddetto Ponte delle capre, ma, pare, non sulle strisce pedonali che servono a pedoni e ciclisti per proseguire nel percorrere la pista ciclopedonale della Valle Brembana. Alla guida dell’auto un uomo di 80 anni di Lenna, che stava viaggiando in direzione di Bergamo. A quanto è stato possibile sapere, l’uomo avrebbe detto ai militari di non aver proprio visto la donna: sottoposto ai controlli del caso, non sarebbero stati riscontrati problemi sulle condizioni di guida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA