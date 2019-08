Non ha il biglietto, aziona il freno

Treno bloccato, denunciato 20enne Protagonista dell’episodio, andato in scena nei giorni scorsi, è un 20enne di origini marocchine nato e cresciuto nella Bergamasca: nei sui confronti è scattata una denuncia.

Voleva evitare una multa e ha azionato la leva del freno d’emergenza del treno bloccando il convoglio in corsa sui binari della linea Milano-Brescia. A Segnalarlo il sito web Brescia Today e protagonista dell’episodio, andato in scena nei giorni scorsi, è un 20enne di origini marocchine nato e cresciuto nella Bergamasca: nei sui confronti è scattata una denuncia.

Tutto è accaduto poco prima della stazione di Rovato: il controllore, passando tra i vagoni, ha sorpreso il 20enne senza il regolare biglietto. Tra i due è scattato un diverbio verbale: il dipendente delle ferrovie ha tentato di accompagnare il ragazzo alla porta per farlo scendere dal treno, dopo avergli comminato la multa, come prevede il regolamento. Il ragazzo avrebbe reagito malissimo: pur di restare sul convoglio ed evitare di mettere mano al portafogli avrebbe strappato il sigillo del freno di emergenza per azionare la leva e bloccare il treno.

A quel punto è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: ad attendere il 20enne alla stazione di Rovato c’era la polizia locale che lo ha identificato e preso in consegna per poi denunciarlo.

