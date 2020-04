Non rinuncia alla pedalata di Pasqua

Scatta la multa per un ciclista di Sorisole Sanzionato su un bus anche un uomo diretto in Città Alta per fare una passeggiata. I controlli della Polizia locale a Pasqua e Pasquetta.

Pochissime persone per le strade della città nel giorno di Pasqua a Bergamo, una tendenza che sembra al momento confermata nella giornata di lunedì di Pasquetta (13 aprile). La Polizia Locale ha comunque intensificato i controlli e nella giornata di domenica 12 aprile ha sanzionato 4 persone per l’inosservanza del divieto di spostamento se non per motivi strettamente necessari.

Sono state 105 le persone controllate ieri in città, tra i posti di blocco sulle vie principali e la verifica delle segnalazioni di assembramento da parte di alcuni cittadini. Gli agenti del Comune di Bergamo hanno anche controllato 10 autobus Atb a bordo hanno trovato un unico passeggero, che è stato sanzionato. Era un uomo residente in un altro comune e che ha deciso di non rinunciare alla sua abitudine di una passeggiata in Città Alta. Sanzionato anche un ciclista, che da Sorisole aveva deciso di fare una pedalata in città. Prima sanzione invece per l’inosservanza dell’Ordinanza di Regione Lombardia: un uomo era sprovvisto di obbligatoria mascherina.

Intanto anche la Prefettura ha comunicato i dati sui controlli avvenuti in provincia di Bergamo nella giornata di Pasqua: sono stati effettuati 2500 controllati. Sono scattate 166 sanzioni e un denuncianto. In regola tutti i 356 esercizi commerciali controllati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA