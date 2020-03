«Non solo chi ha un’età avanzata»

A Bergamo 1.800 trentenni con polmonite Sono almeno 1.800 a Bergamo i pazienti trentenni con polmonite da Covid-19.

Il dato viene riferito dai medici della Federazione medici di famiglia (Fimmg) Lombardia. «La polmonite da coronavirus evidentemente non colpisce solo in età più avanzata», spiega Paola Pedrini, segretaria Fimmg Lombardia, «qui a Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno 3 trentenni malati di polmonite da Covid».

