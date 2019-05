Novità per Massimo Bossetti

Trasferito al carcere di Bollate La richiesta sarebbe arrivata direttamente dal muratore di Mapello Massimo Bossetti.

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è stato trasferito come da sua richiesta dal carcere bergamasco di via Gleno a quello milanese di Bollate. Il muratore di Mapello aveva chiesto il trasferimento per poter lavorare.

La scelta di Bollate, a quanto si apprende e secondo quando dichiarato dall’Ansa, deriva dal fatto che la condanna all’ergastolo è diventata definitiva e il carcere del milanese ha il cosiddetto reparto protetti.

La notizia dell’istanza era emersa a novembre del 2018 e ora il dipartimento di amministrazione penitenziaria ha deciso: il trasferimento sarebbe stato notificato a Bossetti nel pomeriggio di giovedì 9 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA