Nozze a Bergamo, tra gli invitati Bersani Selfie con Ribolla al banchetto della Lega

Nozze a Bergamo, tra gli invitati Bersani

L’ex segretario Pd, Pierluigi Bersani, a Bergamo per andare a nozze, quelle della nipote Elena che sabato 29 settembre si è sposata al santuario delle Grazie a Bergamo. L’attuale parlamentare di Leu ha partecipato al matrimonio della nipote che si è unita a nozze con un professionista bergamasco, Francesco Tiboni. L’ex segretario del Partito democratico, che oggi compie 67 anni, ha fatto tappa anche allo stand della Lega immortalato in uno scatto con il deputato salviniano Alberto Ribolla. «Bersani mi ha riconosciuto, visto che siamo a Roma insieme, e si è fermato, con la consueta simpatia. Si vede che anche i vecchi esponenti della sinistra sono in cerca di nuovi punti di riferimento nella Lega» scrive Ribolla sul suo profilo Facebook postando il selfie con Bersani.

