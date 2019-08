Nubifragi con grandine in serata

L’allerta meteo: pioggia e vento L’allerta del Centro meteorologico lombardo: nubifragi con grandine anche di medie dimensioni e colpi di vento dalle 21 di martedì 6 agosto.

L’allerta meteo lo ha lanciato il Centro meteorologico lombardo: per martedì 6 agosto, in serata, sono attese nuove piogge con grandine e vento forte. «Oggi, martedì 6 agosto 2019, instabilità temporalesca serale/notturna è attesa nel nostro comparto alpino e prealpino, con fenomeni più significativi tra Lario, Orobie e fascia prealpina bresciano/gardesana.Si presti dunque attenzione, in particolare nella fascia oraria 21-24, alla possibilità di locali nubifragi con grandine (anche di medie dimensioni) e colpi di vento. Tendenzialmente asciutto nei settori padani, tuttavia non si esclude un marginale interessamento dell’alta Brianza, nonché qualche piovasco - di scarsa entità - sull’estremo ovest lombardo, per sconfinamento di qualche cella piemontese».

Il sole alternato a violenti temporali caratterizzerà i prossimi giorni: «Prossima occasione temporalesca domani, mercoledì 7 agosto, nelle ore tardo pomeridiane, con interessamento delle medesime aree con possibile estensione dei fenomeni anche alle medio-alte pianure. Seguirà nuovo avviso a riguardo. Stante la persistenza di un’ondulazione perturbata a lambire ripetutamente le nostre Alpi, fino a mercoledì sera il comparto alpino osserverà tempo generalmente instabile, con molte nubi e possibilità di locali rovesci o temporali a più riprese. Decisa stabilizzazione da giovedì 8».

