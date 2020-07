Nubifragio a Bergamo, sottopassi allagati

La strada si trasforma in fiume -Foto/Video Dalle 6 di venerdì 24 luglio una forte precipitazione con vento, pioggia e grandine si è abbattuta sulla nostra provincia. In città varie segnalazioni di sottopassaggi allagati e viabilità difficile. Guarda Foto e video.

Un forte temporale si è scatenato sulla Bergamasca nella mattinata di venerdì 24 luglio, non si registrano per ora danni considerevoli. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per diverse chiamate di intervento, soprattutto in città, dove si sono registrati molti allagamenti. A farne le spese soprattutto la viabilità. Traffico e code in città, ma anche sulla circonvallazione e sull’Asse. Chiusi alcuni sottopassi in città per allagamenti, come quello di via dei Caniana e Via San Tommaso.

In città le strade del quartiere di Colognola verso le 6 del mattino apparivano completamente allagate come dimostra questo breve video di una nostra lettrice Vali Gabrieli.

Sottopassi cittadini che sono diventati laghi e quindi inaccessibili, quello di via dei Caniana vicino alla sede dell’Università e quello poco distante di via San Tommaso.

Il sottopassaggio di via dei Caniana a Bergamo completamente allagato

Il sottopassaggio allagato di via San Tommaso a Bergamo

Un’auto rimasta in panne nel sottopasso allagato di uscita dal parcheggio dell’Auchan di via Carducci a Bergamo. Il conducente non ha avuto conseguenze ma è intervenuto il carro attrezzi per spostarla Poilzia Locale, Protezione Civile Vigili del Fuoco con le idrovore per ripristinare la circolazione.

