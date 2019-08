Nubifragio, ora si contano i danni

E da oggi torna il bel tempo Quattro pagine su «L’Eco» in edicola oggi, sabato 3 agosto. Forti temporali, raffiche di vento e grandinate hanno colpito ieri, venerdì 2, città e provincia, causando danni per ora stimati in alcuni milioni di euro. Nel pomeriggio di venerdì la furia del maltempo ha investito soprattutto la zona della Bassa, il Sebino, i paesi dell’hinterland di Bergamo e l’Isola con forti grandinate.

Agosto inizia con una tromba d’aria che, fra le 13 e le 15 di venerdì 2 ha messo in ginocchio metà Bergamasca. I parlamentari della Lega hanno già annunciato che chiederanno lo stato di calamità naturale per i Comuni più colpiti. Acqua, raffiche di vento, in alcuni casi grandine. Questione di attimi: tetti scoperchiati, alberi finiti in mezzo alla carreggiata, campi di mais distrutti, barche gravemente danneggiate: la conta dei danni è appena iniziata. I Vigili del fuoco hanno contato 35 interventi da mezzanotte alle 10 di venerdì per il maltempo: principalmente per alberi caduti a Bergamo, Seriate, Albano, tetti scoperchiati a Pedrengo, allagamenti a Costa Volpino, al sottopasso dell’Oriocenter, sulla Briantea, alcuni ascensori bloccati. Ma è nel pomeriggio che si è scatenato il vero inferno: più colpita la zona della Bassa, il Sebino, i paesi dell’hinterland di Bergamo, l’Isola con forti grandinate. Complessivamente sono state un centinaio le chiamate ricevute che hanno impegnato tutte le squadre di ogni distaccamento, volontari compresi.

«Proprio come avevamo anticipato nell’articolo di oggi della rubrica del “L’Eco” “Tempo al tempo”, in cui spiegavamo anche la dinamica atmosferica che avrebbe prodotto l’imminente cambiamento, è arrivato puntuale il maltempo che, in due momenti distinti, ha colpito la nostra provincia con temporale, grandine e colpi di vento molti intensi – spiega l’esperto, Luca Tiraboschi –. Nel pomeriggio di venerdì la fase probabilmente più intensa, e che ha coinvolto maggior estensione di territorio; una veloce line temporalesca è giunta, infatti, da nord-ovest attraversando il largo e il lungo tutto quanto il territorio provinciale (vedi immagine dal radar, fonte: Centrometeolombardo), apportando rovesci con ingenti accumuli di pioggia (fino a 60 mm in pochi minuti e con intensità di precipitazione di oltre 400 mm/h). Neppure grandine e vento si sono risparmiati, con quest’ultimo che ha superato agevolmente i 60 km/h. Passata la tempesta, ora la quiete: si prospetta un fine settimana all’insegna del bel tempo con temperature gradevoli».

Leggi anche: https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/bergamo-in-un-attimo-si-fa-buionubifragio-con-vento-e-grandine-foto-video_1317702_11/

© RIPRODUZIONE RISERVATA